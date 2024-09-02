«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» сертифицировал новый вид продукции

02 сент. 2024, 17:15:20
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Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно прошел сертификацию для выпуска нового вида продукции. Это специализированные провода для взрывных работ и саперные провода.  

Провода саперные марки СПП будут выпускаться в соответствии с ГОСТ 2190-77 «Провода саперные. Технические условия» с одной или двумя медными жилами, сечением 0,5 мм.  

Провода для промышленных взрывных работ марки ВП изготавливаются в соответствии с ГОСТ 6285-74 «Провода для промышленных взрывных работ». Они состоят из одной или двух медных жил с диаметром 0,5, 0,7 или 0,8 мм.

Провода для взрывных и саперных работ – это специализированная кабельная продукция, отличающаяся удобством и быстротой при монтаже. Провода ВП предназначены для кратковременной эксплуатации в условиях напряжения 380В или для мгновенного использования при переменном напряжении до 660В. Также допускается применение провода ВП при мгновенной подаче постоянного напряжения в 3000В. Применяются для детонации взрывчатых веществ в контролируемых условиях: при разрушении зданий, выемке грунта или на карьерах, установке взрывных устройств во время военных действий.

Провода марки СПП применяются для передачи импульсов до 1кВ постоянного напряжения или до 380В переменного напряжения. Применяются в устройствах для поиска мин, при минно-взрывных работах для обеспечения безопасного прохода через потенциально опасные зоны, минимизируют риск подрыва.

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 5500 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.
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