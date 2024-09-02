«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 27 образовательных учреждений

Специалисты «Россети Кубань» с начала 2024 года присоединили к электрическим сетям компании 27 образовательных учреждений в населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея. Социально значимые объекты суммарно получили более 3 МВт мощности.

В числе подключенных к электросетевой инфраструктуре – новые общеобразовательные и спортивные учреждения, музыкальные школы и детские сады.

Так, к началу нового учебного года энергокомпания обеспечила электроэнергией средние общеобразовательные школы в станицах Варениковской Крымского района и Платнировской Кореновского района, поселках Садовом Славянского района и Отдаленном Апшеронского района.

В поселке Красная Поляна города Сочи энергетики более чем в пять раз увеличили мощность электроснабжения средней общеобразовательной школы №65 имени Героя Советского Союза Турчинского Адама Петровича.

Кроме того, специалисты выполнили технологическое присоединение к электросетям компании строящиеся спортивные объекты в Краснодаре, Сочи, станице Владимирской Лабинского района Краснодарского края и поселке Яблоновском Республики Адыгея.

Для подключения социально значимых объектов энергетики выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих подачу электроэнергии от высоковольтных питающих центров компании. Все необходимые работы для технологического присоединения проведены на начальном этапе строительства.