«Россети Юг» отремонтировали 86 км ЛЭП для надёжного электроснабжения 13 районов Калмыкии

В I полугодии 2024 года энергетики калмыцкого филиала «Россети Юг» отремонтировали 37 подстанций, 86 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, заменили 2,6 тыс. изоляторов и свыше 400 опор. Это почти 70% от годового объема. Ремонты позволили повысить надёжность электроснабжения 13 районов республики и Элисты, больниц, школ, детских садов, а также предприятий агропромышленного комплекса.

Энергетики также провели ревизию регуляторов напряжения и защиты, заменили силовые трансформаторы, выполнили другие сопутствующие работы на основных энергообъектах в населенных пунктах районов республики.

Кроме этого, в распределительных сетях 0,4-10 кВ специалисты завершили ремонт 44 трансформаторов и 228 трансформаторных пунктов. От древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП расчищено более 15 га. Это позволит снизить риски повреждения линий электропередачи в результате падения веток и низовых пожаров.

Мероприятия выполнены в рамках подготовки энергообъектов к работе в осенне-зимний период. Завершить ремонт электросетевого оборудования в регионе энергетики «Калмэнерго» планируют до конца сентября 2024 года.