«Россети» модернизируют крупный центр электроснабжения на востоке Подмосковья

02 сент. 2024, 14:59:44
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра приступили к ремонту разъединителей на магистральной подстанции 220 кВ «Стачка», питающей потребителей Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Выполнение этих мероприятий обеспечит надежность работы энергообъекта в предстоящий осенне-зимний период.

Разъединители входят в состав основного коммутационного оборудования подстанции. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи.

Модернизация проводится в рамках ежегодной ремонтной кампании. Работы выполняются на действующих энергообъектах без ограничений электроснабжения потребителей.

На питающем центре «Стачка» энергетики отремонтируют 37 разъединителей разных классов напряжения. Всего в 2024 году на подмосковных подстанциях 220-750 кВ будет обновлено 137 единиц такого оборудования. На эти цели выделено более 7 млн рублей.

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