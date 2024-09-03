Энергетики пермского филиала «Россети Урал» обеспечили электроснабжение новой школы в Уинском муниципальном округе

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение новой школы в селе Нижний Сып Уинского муниципального округа. Здание построено по адресу улица Коммунистическая, 61.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили две комплектные трансформаторные подстанции, оснащенные трансформаторами мощностью 160 кВА каждый, и построили порядка 1,5 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ.

Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме 130 кВт.

Школа в селе Нижний Сып построена в рамках национального проекта «Образование». Она возведена на замену старому деревянному зданию 1947 года постройки. Новая школа рассчитана на 60 учеников. Помимо учебных классов и кабинетов, здесь оборудованы мастерские, спортзал и столовая с пищеблоком – ранее она располагалась в отдельном ветхом здании. На пришкольной территории также оборудованы площадки для игровых видов спорта.