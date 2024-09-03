На энергоблоке №8 АЭС «Тяньвань» (Китай) в проектное положение установлен корпус реактора

На энергоблоке № 8 АЭС «Тяньвань» в Китае, сооружаемом при участии Инжинирингового дивизиона «Росатома», в проектное положение установлен корпус реактора, произведенный российскими специалистами. Представители дивизиона обеспечили техническую поддержку при проведении технологической операции, шеф-надзор осуществляли специалисты ОКБ «Гидропресс» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома»).

Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет 331,7 тонны, был доставлен на строительную площадку в Китай в конце августа. После прохождения входного контроля оборудование прошло все стадии подготовки к установке в проектное положение.

«Установка корпуса реактора – высокоточная операция. Российские специалисты в данном технологическом процессе обеспечили техническую поддержку китайских партнеров. После завершения работ по монтажу всего крупногабаритного оборудования инженерам Инжинирингового дивизиона предстоит осуществить шеф-монтаж и шеф-наладку оборудования на блоке № 8», – сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник.

Впереди – работа по монтажу главных циркуляционных насосов, парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода.

В настоящее время по российскому проекту АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200 поколения 3+ в Китае сооружается четыре энергоблока – два на АЭС «Тяньвань» и два на АЭС «Сюйдапу». АЭС «Тяньвань» – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом», с китайской – предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и № 8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. В соответствии с подписанными контрактами, Инжиниринговый дивизион выполняет проектирование и поставку документации и оборудования для «ядерного острова» и предоставление сопутствующих услуг (авторский надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка). Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 на АЭС «Тяньвань» успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.