Строители АЭС «Аккую» (Турция) завершили бетонирование фундамента турбоагрегата блока № 3

Российские и турецкие строители АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) завершили бетонирование фундамента турбоагрегата третьего энергоблока.

Массивный фундамент способен выдерживать и равномерно распределять большие нагрузки, возникающие в процессе работы турбины. Для возведения этой уникальной конструкции сооружен пространственный арматурный каркас размерами 58,2 метра на 20,4 метра и высотой 5,3 метра. Он состоит из горизонтальных и вертикальных высокопрочных стальных стержней диаметром от 8 до 36 мм, соединенных между собой при помощи муфтовых резьбовых соединений. Благодаря высокой технологичности и удобству работы с муфтами, удалось добиться значительного снижения сроков монтажа и трудозатрат.

Всего в фундамент заложено более 307 тонн арматуры. Дополнительно в конструкции фундамента применены технологические проходки и закладные детали, масса которых достигает 70 тонн. Для сравнения, электропоезд в составе локомотива и пяти вагонов весит порядка 300 тонн.

«Методом непрерывного бетонирования в конструкцию фундамента сложной геометрической формы уложено 2220 кубометров высокопрочного самоуплотняющегося бетона. Период набора проектной прочности составит 56 суток. В течение этого времени будет осуществляться контроль и тепловлажностный уход, особенно важный для обеспечения высокого качества массивной конструкции фундамента», – сказал генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

После набора проектной прочности бетонной плиты инженеры АЭС «Аккую» приступят к полномасштабным работам по монтажу турбо-генераторной установки.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build‑Own‑Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.