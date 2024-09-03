В Забайкальском крае запустили рабочее движение по двум крупным виадукам на трассе А-350 Чита – Забайкальск

03 сент. 2024, 13:45:00
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Источник:
Росавтодор
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На федеральной дороге А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР запустили рабочее движение транспорта по двум виадукам через ущелья в районе села Кручина в Читинском районе Забайкальского края.

Напомним, что на время проведения ремонта искусственных сооружений для пропуска транзитного автотранспорта были обустроены две объездные дороги. Их заасфальтировали, укрепили откосы, произвели противокамневые мероприятия, установили соответствующие дорожные знаки и барьерное ограждение.

«На сегодня 90 % работ на мостах выполнено, и мы запустили рабочее движение по основному ходу – через виадуки. Обновление искусственных сооружений стартовало в конце 2022 года», – рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Забайкалье» Евгений Дюртеев.  

Специалисты подрядной организации к настоящему моменту выполнили ремонт опор, пролетного строения и мостового полотна, устроили систему водоотвода, покрасили пролётное строение и опоры, а также смонтировали новое барьерное и перильное ограждения. Стоимость всего комплекса работ составляет 269,9 млн рублей.

«Специалистам сейчас осталось выполнить укрепление систем водоотвода и монтаж металлических консолей под электроопоры, полностью останавливать движение для этого вида работ не требуется, объездные дороги в настоящий момент перекрыли. Идём с опережением календарного графика производства работ, поэтому сдать объект планируем в конце сентября», – рассказал главный инженер ООО «Забмостстрой» Виктор Пиатровский.

Напомним, что трасса А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР обеспечивает связь столицы региона с международным пунктом пропуска «Забайкальск». Это крупнейший автомобильный пропускной пункт на границе с Китаем, важный транспортно-логистический узел России на Востоке.

К 2025 году параллельно существующему подъезду к пункту пропуска на трассе А-350 построят дорогу к грузовому терминалу, которая позволит разделить грузовые и пассажирские потоки транспорта. Заказчиком строительства является подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье».

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