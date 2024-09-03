Завод «Нефтефлот» построит еще шесть сухогрузов проекта RSD34L

Самарский завод ЗАО "Нефтефлот" и АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) подписали контракт на строительство и поставку шести серийных многоцелевых сухогрузных судов класса "Оптима". Об этом говорится в сообщении верфи от 2 сентября.



Как отмечается, суда будут строиться по проекту RSD34L "Морского инженерного бюро". Цена контракта превышает 7 млрд рублей. Согласно контрактным условиям, суда должны быть переданы заказчику не позднее сентября 2027 года.



Ранее в мае и июле 2024 года ЗАО "Нефтефлот" заложило головной и два серийных сухогруза проекта RSD34L по государственному контракту, заключенному с АО "ГТЛК" в сентябре 2023 года. Таким образом, по проекту RSD34L на судоверфи будет построено 9 судов, добавляют в "Нефтефлоте".



Многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD34L с двумя грузовыми трюмами, дедвейтом до 6000 тонн предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля и опасных грузов различных классов.



Многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD34L – справка



Разработчик проекта – "Морское инженерное бюро – Дизайн – СПб"



Длина – 120 м

Ширина – 17 м

Осадка море/река – 4,0/3,6 м

Дедвейт море/река – 5150/4210 т

Мощность главных двигателей – 2х750 кВт

Скорость – 10 узлов

Экипаж – 11 человек