IEK GROUP в год своего 25-летия открыла первое выставочное пространство IEK

Первое выставочное пространство IEK организовано на площадке центрального офиса IEK GROUP в Щербинке (г. Москва). Экспозиция отражает экспертизу компании в разработке комплексных решений и высокотехнологичных продуктов.

В выставочном пространстве представлены флагманские продукты и комплексные решения компании, которые с успехом могут заменить продукцию европейских брендов. Они будут интересны как партнерам компании, так и представителям промышленных предприятий, проектировщикам и другим профессионалам электротехнической отрасли.

«Концепция выставочного пространства отражает новое позиционирование IEK GROUP на рынке, возросший уровень ее компетенций. И полностью соответствует слогану „Включаемся в жизнь!“. Мы создали максимально интерактивное выставочное пространство, чтобы посетители могли испытать нашу продукцию, увидеть её в рабочем режиме, — говорит коммерческий директор IEK GROUP Артем Маймор. — Мы не только показываем оборудование в действии, но и демонстрируем включенность IEK в разные сферы бизнеса: промышленность, жилищное и коммерческое строительство, дизайн».

Площадка для экспозиции разместилась в здании испытательного центра IEK GROUP. Посетители выставочного пространства смогут также стать участниками экскурсии по лаборатории и увидеть все этапы испытаний продукции.

Пространство площадью 230 кв. м с трудом вместило все решения. Центральное место в выставочном пространстве отведено сложным комплексным решениям для промышленности, где предъявляются повышенные требования к надежности оборудования.

Гордость экспозиции — первое в России низковольтное комплектное устройство FORMAT PRO, полностью собранное на оборудовании IEK GROUP. При его разработке инженеры компании в первую очередь думали о безопасности персонала, удобстве и скорости монтажа, гибкости системы.

НКУ собрано на базе электротехнических шкафов FORMAT с раздельными функциональными блоками, с применением силового оборудования ARMAT (воздушных выключателей и выключателей в литом корпусе). Система оборудована универсальными отсеками для установки оборудования автоматизации, спроектирована в соответствии с ГОСТ и успешно прошла необходимые испытания.

Еще один важный экспонат — центр обработки данных ITK GREEN. Он универсален, легко адаптируется и масштабируется под конкретные задачи. В основе решения серверный шкаф с прочным каркасом, который выдерживает большую нагрузку — до 1,5 тонны оборудования. Центр оснащен специализированными кондиционерами для ЦОД от бренда ITK. Система изолированных коридоров значительно увеличивает эффективность охлаждения в серверных и машинных залах ЦОД.

В выставочном пространстве представлены не только сложные технические решения для промышленности, но и широкий ассортимент новинок для коммерческого и жилого строительства: от декоративных светильников до дизайнерских линеек электроустановочных изделий.