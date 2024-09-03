IEK GROUP в год своего 25-летия открыла первое выставочное пространство IEK
Первое выставочное пространство IEK организовано на площадке центрального офиса IEK GROUP в Щербинке (г. Москва). Экспозиция отражает экспертизу компании в разработке комплексных решений и высокотехнологичных продуктов.
В выставочном пространстве представлены флагманские продукты и комплексные решения компании, которые с успехом могут заменить продукцию европейских брендов. Они будут интересны как партнерам компании, так и представителям промышленных предприятий, проектировщикам и другим профессионалам электротехнической отрасли.
«Концепция выставочного пространства отражает новое позиционирование IEK GROUP на рынке, возросший уровень ее компетенций. И полностью соответствует слогану „Включаемся в жизнь!“. Мы создали максимально интерактивное выставочное пространство, чтобы посетители могли испытать нашу продукцию, увидеть её в рабочем режиме, — говорит коммерческий директор IEK GROUP Артем Маймор. — Мы не только показываем оборудование в действии, но и демонстрируем включенность IEK в разные сферы бизнеса: промышленность, жилищное и коммерческое строительство, дизайн».
Площадка для экспозиции разместилась в здании испытательного центра IEK GROUP. Посетители выставочного пространства смогут также стать участниками экскурсии по лаборатории и увидеть все этапы испытаний продукции.
Пространство площадью 230 кв. м с трудом вместило все решения. Центральное место в выставочном пространстве отведено сложным комплексным решениям для промышленности, где предъявляются повышенные требования к надежности оборудования.
Гордость экспозиции — первое в России низковольтное комплектное устройство FORMAT PRO, полностью собранное на оборудовании IEK GROUP. При его разработке инженеры компании в первую очередь думали о безопасности персонала, удобстве и скорости монтажа, гибкости системы.
НКУ собрано на базе электротехнических шкафов FORMAT с раздельными функциональными блоками, с применением силового оборудования ARMAT (воздушных выключателей и выключателей в литом корпусе). Система оборудована универсальными отсеками для установки оборудования автоматизации, спроектирована в соответствии с ГОСТ и успешно прошла необходимые испытания.
Еще один важный экспонат — центр обработки данных ITK GREEN. Он универсален, легко адаптируется и масштабируется под конкретные задачи. В основе решения серверный шкаф с прочным каркасом, который выдерживает большую нагрузку — до 1,5 тонны оборудования. Центр оснащен специализированными кондиционерами для ЦОД от бренда ITK. Система изолированных коридоров значительно увеличивает эффективность охлаждения в серверных и машинных залах ЦОД.
В выставочном пространстве представлены не только сложные технические решения для промышленности, но и широкий ассортимент новинок для коммерческого и жилого строительства: от декоративных светильников до дизайнерских линеек электроустановочных изделий.
«Мы постарались сделать не просто выставочную экспозицию, а многофункциональное пространство, — говорит руководитель управления брендинга и маркетинговых коммуникаций IEK GROUP Наталья Сухова. — Зона для презентаций с впечатляющим светодиодным экраном размером 3,5×2 метра и мобильными посадочными местами позволяет комфортно разместить до 25 слушателей. Также в выставочном пространстве находится зона для мастер-классов, оснащенная всем необходимым инструментом из ассортимента IEK GROUP. Здесь планируются практические занятия по сборке электрощитов, демонстрация особенностей конструкции сложного оборудования. А также проведение съемок обучающих видеороликов, вебинаров и другого полезного контента».