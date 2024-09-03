На Чебоксарской ГЭС завершается проект по модернизации гидротурбин

В рамках Программы комплексной модернизации ПАО «РусГидро» на Чебоксарской ГЭС начаты работы на гидроагрегате № 18. Это завершающий этап большого проекта модернизации рабочих колес гидротурбин Чебоксарской ГЭС.

На заводе-изготовителе «Силовые машины» предстоит заменить механизм поворота лопастей рабочего колеса гидротурбины. В настоящее время такие работы выполнены на 16 из 17 гидроагрегатов станции. После окончания работ на гидроагрегате №18 масштабный проект обновления гидротурбин Чебоксарской ГЭС, начатый еще в 2008 году, будет завершен.

Одновременно будет заменен и статор гидрогенератора. Для сокращения сроков проведения работ новый статор начали собирать на монтажной площадке ГЭС в январе 2024 года. На сегодняшний день на Чебоксарской ГЭС уже обновлены 13 статоров гидрогенераторов. Также предстоит заменить систему автоматического управления гидроагрегата. Завершить весь комплекс работ и ввести модернизированный гидроагрегат в эксплуатацию планируется в 2025 году. Работы выполняют специалисты дочерней компании РусГидро – АО «Гидроремонт-ВКК».

В настоящее время аналогичные работы завершаются на гидроагрегате № 12. Модернизация направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Годовой график работ согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает электроснабжение потребителей.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 142 гидротурбины и 142 генератора, 101 силовой трансформатор, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.