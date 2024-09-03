«Россети Кубань» отремонтировали более 2 тыс. км ЛЭП с начала года

Специалисты «Россети Кубань» с начала 2024 года выполнили капитальный ремонт 2,4 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения в Краснодарском крае, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус». Комплекс технических мероприятий направлен на подготовку энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Капитально отремонтированы ЛЭП 35-110 кВ общей протяженностью более 270 км. На линейных объектах заменены порядка 40 тыс. изоляторов, 150 дефектных опор, а также свыше 42 км провода. Проведены замена и ремонт 68 км грозозащитного троса. На высоковольтных линиях электропередачи установлено более 2,5 тыс. птицезащитных устройств, что позволит сохранить популяцию птиц и предотвратить нарушения электроснабжения из-за пернатых, выбирающих опоры ЛЭП для отдыха и гнездования.

В рамках ремонта распределительной сети энергетики капитально отремонтировали 1,8 тыс. км воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ. Одновременно проводятся мероприятия по замене ответвлений к домовладениям потребителей с применением экономичного и безопасного самонесущего изолированного провода, который обладает увеличенной пропускной способностью и высокой износостойкостью.

Для предупреждения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды энергетики расчистили на Кубани и в Адыгее более 900 га охранных зон ЛЭП.

Эксплуатационное обслуживание линейных энергообъектов направлено на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса и обеспечение качественного электроснабжения потребителей в период прохождения сезонных пиков нагрузок на энергосистему.