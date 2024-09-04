10 лет первой крупной солнечной электростанции в России

04 сент. 2024, 17:10:05
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ГК Хевел
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Ровно 10 лет назад Президент Российской Федерации Владимир Путин дал команду на запуск первой сетевой солнечной электростанции страны. Ей стала Кош-Агачская СЭС в Республике Алтай мощностью 5 МВт.

С тех пор в Республике Алтай построены 8 солнечных электростанций общей установленной мощностью 120 МВт, их годовая выработка составляет более 140 млн кВт*ч, что позволяет обеспечивать за счёт зеленой генерации более 25% потребления региона и сокращать выбросы СО2 на 50 тыс. тонн в год.

Кош-Агачский район Республики Алтай – одно из самых солнечных мест в России. Уровень удельной выработки электроэнергии здесь достигает 1400 кВт*ч в год с каждого киловатта установленной мощности солнечных модулей – на уровне стран Южной Европы. С момента ввода в эксплуатацию расположенная здесь станция обеспечивает стабильное электроснабжение более 1000 домохозяйств.

Она во многом уникальна: построена на высоте 1800 метров над уровнем моря на территории, приравненной к условиям Крайнего Севера. За время работы станция успешно прошла испытания морозами, температура здесь не раз опускалась ниже отметки – 550 С, и значительной снеговой нагрузкой. Именно здесь зафиксирован самый высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) солнечных электростанций в России – 18%.

За десять лет развитие солнечной энергетики в Республике Алтай позволило не только на четверть сократить объём перетоков электроэнергии из соседних регионов, повысить надёжность электроснабжения республики, но и обеспечить решение социально-экономических вопросов в регионе. Так, с начала реализации проекта по развитию солнечной генерации на станциях было создано более 120 рабочих мест, включая оперативный персонал и сотрудников охраны. Ввод новых объектов генерации способствует развитию в регионе туризма и сельского хозяйства, предприятий малого и среднего бизнеса.

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