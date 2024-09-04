Члены телекоммуникационной секции “Ассоциации “Электрокабель” посетили производство НПО “Фариаль”

4 сентября 2024 года члены Ассоциации “Электрокабель” и приглашенные компании телекоммуникационной секции АЭК посетили производство НПО “Фариаль” (Тольяттинский кабельный завод) в Тольятти. Посещение производственных площадок и проведение технических экскурсий — это хорошая традиция выездных заседаний. В рамках экскурсии руководители компании братья Фарид и Ринат Алюшевы продемонстрировали участникам секции полный технологический цикл производства LAN-кабеля НПО “Фариаль” от входного контроля сырья и материалов до контроля качества выпускаемой продукции.

Важно отметить, что НПО “Фариаль” уже более 30 лет занимается производством кабелей связи и имеет большой опыт поставок продукции для ведущих телеком-операторов. Технологическая цепочка заточена на массовый и непрерывный выпуск кабельно-проводниковой продукции. Еще один интересный факт о компании, что именно благодаря кабелю от "Фариаль" осуществляется круглосуточная трансляция первого кабельного радио Kabel.FM. НПО "Фариаль" — официальный партнер трансляции.

Ниша в которой работает НПО “Фариаль” переживает в последние пару лет сильные изменения. Сейчас экономика производства LAN-кабеля и инициатива в поставках действительно перешли российским производителям. За последний год сразу несколько предприятий открылись или расширили объемы производства. Однако о полной “доминанте” отечественного LAN пока говорить не приходится.

Участники секции высоко оценили технологический уровень НПО “Фариаль” и поблагодарили за прием. Уже завтра, 5 сентября состоится деловая часть выездного заседания секции “Телекоммуникационные кабели”. Подробная информация о мероприятии, программа выступлений и докладов опубликована в разделе “Мероприятия”.