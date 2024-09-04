EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Аксиом

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Аксиом, закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Краснодара (ИП Карелин Д.Д.).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

ВВГ Пнг(А)-LS 2*2.5:

занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 16,7%).

В конце 2023 года в рамках мониторинга специалистами был впервые отобран кабель ТМ Аксиом. Результаты испытаний кабеля ВВГ Пнг(А)-LS 3*2,5 выявили занижение толщины изоляции и превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонения 23,3% и 2,6% соответственно). Тогда было принято решение «взять на карандаш» продукцию данного производителя.

Спустя без малого полгода кабельная продукция снова не подтвердила соответствие требованиям ГОСТ и по-прежнему реализуется без сертификата соответствия. Делать предположение о возможном браке при выпуске продукции становится бессмысленным.

EL-Комитет НОПСМ предостерегает потребителей от использования фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции ТМ Аксиом.