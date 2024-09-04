Уникальный на республиканском энергетическом пространстве «цифровой» распределительный пункт и перспективы роста энергопотребления в городских поселках Казани

04 сент. 2024, 15:00:30
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
АО Сетевая компания
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Эти темы стали предметом для обсуждения генерального директора Ильшата Фардиева в ходе проведенных выездных совещаний с руководителями компании и филиала Казанские электрические сети.

С сообщениями о проведенных на энергообъекте изменениях выступили начальник Северного РЭС Руслан Галимзянов и начальник отдела автоматизации РС Александр Бурмистров.

Старый РП-60 и питающие его кабельные линии были введены в работу еще в середине 80-х годов прошлого века, и находились в неудовлетворительном состоянии: подстанционное оборудование подвергалось ежегодному весеннему подтоплению, кабельные линии – многочисленным повреждениям. Поэтому было принято решение об обновлении энергообъекта, включая реконструкцию в рамках автоматизации распределительной сети (внедрения «умных сетей»).

Сейчас на высокоавтоматизированном энергообъекте, соответствующем всем требованиям, предъявляемым к цифровым распределительным устройствам, установлено оборудование отечественного производства. Объем внедрения цифровых технологий передачи данных соответствует II архитектуре с применением протокола МЭК 61850-8.1 Распределительный пункт укомплектован интеллектуальными модульными устройствами релейной защиты и автоматики  (три в одном) производства «ПрософтСистемы», которые реализуют функции релейной защиты и автоматики, контроллера присоединения, измерения и учета электрической энергии. В качестве измерительных трансформаторов тока применены катушки Роговского. По завершении пуско-наладочных работ на объекте будет обеспечена стопроцентная наблюдаемость и управляемость связанной с ним энергетической инфраструктуры.

В Восточном РЭС генеральный директор произвел обход территории базы ВРЭС, осмотрел складские помещения и гаражи, ознакомился с основными показателями деятельности подразделения. Главе компании презентовали проект, который планируется реализовать для усиления надежности потребителей электроэнергии в зоне обслуживания ВРЭС.

Как рассказали начальник и главный инженер ВРЭС Андрей Изаак и Айрат Шарафеев, это – предлагаемая реконструкция распределительных сетей в населенных пунктах Чебакса и Константиновка. На данный момент на этой территории фиксируется недостаточная пропускная способность существующих сетей от подстанций «Киндери» и «Константиновка», не соответствующий нормативам уровень напряжения. При этом в этой зоне ответственности РЭС с 2015 года существенно увеличилось потребление электроэнергии, возросло количество договоров технологического присоединения, в том числе на новых производственно-логистических комплексах «Магистральный» и «Вертелеевка» (суммарной мощностью более 25 МВт). Энергетики предлагают обновить существующие электросетевые коммуникации и построить новую энергетическую инфраструктуру: воздушные и кабельные линии, блочную распределительную трансформаторную подстанцию (БРТП 10 кВ).

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