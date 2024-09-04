Глава Южноуральского городского округа посетил строящиеся производства «ФОРЭНЕРГО»

3 сентября глава ЮГО Ярослав Куленко посетил с рабочим визитом предприятия ПО «ФОРЭНЕРГО», расположенные в Южноуральске. О ходе строительства и реконструкции главу округа проинформировал первый вице-президент холдинга Виталий Кобзев.

Руководители провели осмотр производственных цехов, в частности, нового цеха сборки заводов «ЮМЭК» и «ЗСИ» — здесь уже действует линия сборки стеклянных изоляторов и начинается строительство второй пропарочной камеры.

Также осмотрели строительную площадку завода «ЗСИ», запуск которого запланирован в 4 квартале текущего года. Строительство стекловаренной печи подходит к завершению, производится заливка полов, оборудование готовится к сборке.

Ярослав Куленко высоко оценил результаты работ, проведенных холдингом в рамках реконструкции производственной площадки бывшего «ЮЗРК» и отметил, что новые производства необходимы не только холдингу, но и городу — это рабочие места для южноуральцев, дополнительные поступления в бюджеты всех уровней и, конечно, рост промышленного потенциала ЮГО. Кроме того, общий рост выручки холдинга напрямую влияет и на рост возможностей его благотворительных фондов, основная часть бюджета которых направляется на социальные проекты в регионах присутствия и нужды СВО.

В завершении визита руководители сделали памятное фото у нового символа завода «ЮЗРК ГРУПП» — восстановленного форэнерговцами бюста В.И. Ленина.