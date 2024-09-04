На Камской ГЭС в комплексный ремонт выведен гидроагрегат №3

В рамках Программы повышения надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений на Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №3.

Ремонту подлежат ключевые части гидроагрегата - турбина, генератор и вспомогательное оборудование. Все работы будут завершены в октябре 2024 года.

Работники Камской ГЭС и подрядных организаций выполняют типовой капитальный ремонт: разборка, осмотр, ревизия основных узлов гидроагрегата (маслоприемник, НПГ, подпятник, ТП, направляющий аппарат), устранение дефектов проточной части, а также дефектоскопия неразрушающими методами ответственных крепёжных узлов

На Камской ГЭС ежегодно планово проводится комплексный ремонт четырех гидроагрегатов. В текущем году уже выполнен ремонт гидроагрегатов со станционными номерами № 2 и 18. В октябре начнется ремонт на гидроагрегате №10.

Кроме того, в блоке №3 Камской гидроэлектростанции идет модернизация сети генераторного напряжения. Замене там подлежат шины, изоляторы 10,5 кВ, вакуумные генераторные выключатели, генераторные и реакторные разъединители и другое оборудование.

В целях увеличения надежности выдачи электроэнергии потребителям, на Камской ГЭС во второй половине сентября проведут капитальный ремонт трансформатора 220 кВ трансформаторной группы 4Т фаза "А".

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.