«Россети Юг» обеспечили уличное освещение в 16 населенных пунктах Октябрьского района Волгоградской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» смонтировали объекты уличного освещения в 16 населенных пунктах Октябрьского района Волгоградской области. Работы выполнены в рамках оказания дополнительных услуг по заказу администрации района.

Для обеспечения освещения улиц в малых населенных пунктах энергетики установили почти 30 опор линий электропередачи, 260 светильников с кронштейнами, 6 щитов управления освещением, более 10 контуров заземления. Кроме того, специалисты компании смонтировали восемь километров самонесущего изолированного провода, который обеспечивает безопасность электроснабжения и обладает улучшенными характеристиками. Строительство новых объектов уличного освещения обеспечит жителям сельских населенных пунктов комфорт и безопасность в темное время суток.

Подать заявку на оказание дополнительных услуг от технического обслуживания до строительства энергообъектов, а также задать любой вопрос и получить консультацию у специалистов можно через Портал-ТП.РФ, через раздел Дополнительные услуги на сайте компании, по единому номеру горячей линии 8 800 220 0 220.