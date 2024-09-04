В Южноуральске прошло производственное собрание ПО «ФОРЭНЕРГО»

Сотрудники всех предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО», работающих в Южноуральске, собрались 3 сентября в актовом зале «ЮЗРК ГРУПП» на общее собрание, приуроченное к отчету первого вице-президента холдинга Виталия Кобзева и встрече с главой ЮГО Ярославом Куленко.

Собрание началось минутой молчания в память о событиях в Беслане в 2004 году.

Далее Виталий Кобзев доложил о состоянии дел на текущую дату по ведению работ по реконструкции завода радиокерамики, а также о ремонтных и строительных работах на производственной площадке бывшего «ЮЗРК».

Особое внимание Виталий Викторович обратил на ближайшие планы и перспективы холдинга в Южноуральске — окончание строительства завода «ЗСИ» и подготовку к строительству литейного производства и завода варисторов.

Глава ЮГО Ярослав Куленко отметил, что все обязательства, взятые на себя ПО «ФОРЭНЕРГО» по восстановлению стратегически важного предприятия, выполнены в полном объеме и в срок, наш холдинг является надежным работодателем и помощником города во всех социальных проектах.

Ярослав Олегович, в свою очередь, рассказал о ближайших планах развития социальной инфраструктуры Южноуральска, ответил на вопросы присутствующих, а также пригласил всех сотрудников ПО «ФОРЭНЕРГО» с семьями на выборы губернатора Челябинской области, которые пройдут в ближайшие выходные.

Форэнерговцы поддержали предложение главы округа - это гражданский долг каждого неравнодушного человека. Все также отметили, что такой формат собрания является отличным способом построить диалог с властью и руководством компании, решить насущные вопросы оперативно и грамотно.