RusCable Live - Точка опоры. Хоп-хэй-ла-ла-лей, рынок падает быстрей! Эфир 6.09.24

В выпуске RusCable Live будем искать точку опора в кабельном бизнесе на фоне неутешительных новостей и динамики ускорения "отрицательного роста", которую демонстрируют целые сегменты кабельного рынка. Но разве все так плохо? Разве это первый кризис? Есть ли хоть что-то хорошее и вселяющее надежду? Конечно есть! Хороших новостей достаточно, а точку опоры нам в эфире даст компания OSTEC, которая отмечает свое 25 летие. Поговорим о рынке кабеленесущих систем, о стойкости к условиям эксплуатации и устойчивой работе на рынке.

Темы эфира:

Запуск студии RC3D.ru. Ваш кабель должен выглядеть так.

25 лет без коррозии. Кабеленесущие системы ОСТЕК - специальный гость в эфире

Телеком уже не тот. Ростелеком признает, что не контролирует волокно, эксперименты по маркировке кабеля на "метраж" и общая ситуация на рынке. Итоги телекоммуникационной секции Ассоциации "Электрокабель"

Полимерная тема. Новые импортозамещающие аналоги, рост мощностей и критика полимерного рынка.

Масштабирование на свой страх и риск. Открытие новых магазинов "Камкабель" и большой проект КПС 2.0 Спецкабеля.

Российское кабельное оборудование — это вызов, который пока не принят.

День знаний и реальный рынок труда в кабельном бизнесе. Поговорим про школу, учебу и кадры в отрасли.

Партнер трансляции Genesis - производитель кабельных полимеров. Попробуйте новый GELEN HE 3366 OPTIC, который уже доказал, что может заменить Borealis и прошел испытания на высокоскоротных линиях LAN-кабеля до 2000 метров в минуту! Материал уже доступен!

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