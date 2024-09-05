С двух до четырех полос движения расширили еще 5 км трассы М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу

Речь идет об участке с 375-го по 379-й км в Переволоцком районе Оренбургской области. Планируется, что с вводом объекта в эксплуатацию пропускная способность дороги на подъезде к городу увеличится с 9,5 тыс. до 11 тыс. автомобилей в сутки.

«Сегодня мы открываем сложный в инженерном плане участок трассы М-5 «Урал», который расширен с двух до четырех полос движения. Это часть большого проекта по модернизации магистрали, поэтапно выполняемого на протяжении нескольких лет. Дорога очень востребованная, трафик постоянно растет, а увеличение пропускной способности стало актуальным еще 10 лет назад. Объект не очень протяженный, но он один из самых сложных из-за особенностей рельефа. Благодарю дорожников и все службы, которые задействованы в большом проекте по модернизации трассы. За последние пять лет в регионе построено и отремонтировано 3,5 тысяч километров федеральных, региональных и муниципальных дорог. В этом году планируется привести в нормативное состояние еще более 300 километров. С 2022 года в Оренбуржье началась масштабная работа на мостах и путепроводах. Только в текущем году запланировано обновление 17 мостовых сооружений общей протяженностью более тысячи метров», – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По словам начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Дениса Абрамова, к строительно-монтажным работам дорожники приступили в прошлом году. За это время успели полностью заменить дорожную одежду, перевести участок в четырехполосное исполнение, устроить водоотводные сооружения и отремонтировать водопропускные трубы, уложенные под полотном дороги. Также специалисты подрядной организации провели целый комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Так, большое внимание уделили отрезку вблизи поселка Сырт. В зимний период при гололеде и снегопаде резкий подъем создавал затруднения движения автомобилей, поэтому в ходе капитального ремонта дорожники спрямили продольный профиль дороги.

Кроме того, на всем протяжении участка устроили разделительное барьерное ограждение, которое предотвратит выезд автомобилей на встречную полосу и ликвидирует самый опасный вид ДТП – лобовые столкновения. Также нанесли хорошо различимую в светлое и темное время суток дорожную разметку, установили 19 дорожных знаков.

Напомним, что в 2022 году на въезде в Оренбург после капитального ремонта открыли движение по обновленному четырехполосному участку протяженностью 13 км. В 2026 году планируется расширить еще свыше 10 км на подъезде к городу.