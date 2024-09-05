Почти две тысячи километров линий электропередачи отремонтировано «Россети Северный Кавказ» в рамках подготовки к зиме

«Россети Северный Кавказ» продолжают активную подготовку электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

За восемь месяцев текущего года энергетики отремонтировали 1 254 километра линий электропередачи класса напряжения 0,4-20 кВ и 626 километров воздушных линий высокого напряжения (35-110 кВ).

Традиционно в числе приоритетных направлений – подготовка к зиме подстанционного оборудования. Специалисты выполнили на подстанциях ремонт 37 силовых трансформаторов, 1 769 коммутационных аппаратов, заменили 29 тысяч изоляторов.

В распределительных сетях 10(6)/0,4 кВ необходимые регламентные работы проведены на 1 787 трансформаторных подстанциях и 602 трансформаторах.

Кроме того, специалисты расчистили 380 гектаров трасс воздушных линий электропередачи от поросли, которая могла стать причиной нарушения электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях.

Основная часть работ выполнена хозяйственным способом.

Реализация профилактических и ремонтных мероприятий на энергообъектах позволяет в том числе обеспечить надежное электроснабжение жителей макрорегиона, стабильное функционирование социально значимых учреждений и системообразующих предприятий, снизить технические потери электроэнергии.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2024 году планирует направить 4,8 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов. Это на 85% больше, чем в 2023 году.