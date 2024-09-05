«Росатом» рассказал, как применение аддитивных технологий позволяет найти решения уникальных задач машиностроительной отрасли

Заместитель генерального директора по науке бизнес-направления «Аддитивные технологии» Сергей Тепаев выступил на конференции «Специализированное оборудование для современных технологических процессов», которую традиционно проводит АО «Электромеханика» в Ржеве.Мероприятие ежегодно собирает представителей ведущих отечественных машиностроительных предприятий – главных технологов, металлургов, инженеров, которые составляют техническую элиту российской промышленности. Участники делятся наработками и рассказывают о возможностях новейшего оборудования, обмениваются опытом, что важно для развития высокотехнологичных направлений реального сектора экономики.



Сергей Тепаев – один из постоянных спикеров мероприятия. В этом году он рассказал о внедрении аддитивных технологий в атомной отрасли на примере изготовления крупногабаритного изделия – оптимизированной выгородки внутрикорпусного устройства (ВКУ) атомного реактора ВВЭР-ТОИ. Машиностроители атомной отрасли озадачены увеличением эксплуатационного периода данного изделия, так как оно подвержено разрушающему воздействию непрерывного нейтронного облучения, что влияет на срок службы ядерного реактора. Также изготовление выгородки ВКУ традиционным способом имеет высокую трудоемкость, что отражается на стоимости изделия.



Применение аддитивных технологий позволило найти решение, которое увеличит срок службы, снизит трудоемкость и стоимость изготовления детали. Для этого в «Росатом Аддитивные технологии» разработана уникальная технология прямого лазерного выращивания (ПЛВ), чтобы создать в металле оптимизированную конструкцию выгородки ВКУ с увеличенным числом каналов охлаждения для повышения срока эксплуатации реактора ВВЭР-ТОИ. Дополнительным преимуществом стало сокращение производственного цикла, снижение трудоемкости и себестоимости.

«В настоящее время на промышленных предприятиях 3D-печать находит всё более широкое применение и приносит положительный экономический эффект, позволяя не только сократить сроки и трудозатраты, а также отказаться от технологической оснастки. Но такие результаты показывают те предприятия, которые стремятся к снижению трудоемкости, а также где работают инициативные главные технологи, идущие навстречу прогрессу и инновациям», – подчеркнул Сергей Тепаев.

Текущий год стал для конференции юбилейным, она проводилась в 25-й раз. Мероприятие посетил министр промышленности и торговли Тверской области Владимир Ильин, с докладами выступили более 20 компаний. Среди них АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «ОДК-УМПО», Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПAO «Туполев»), ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», ПАО «Тюменские моторостроители», ПАО «ОДК-Кузнецов», ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», АО «Композит», филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», ФГУП «ВИАМ» национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и другие.

Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Кроме того, трехмерная печать позволяет снизить массу изделий, оптимизировать затраченные материалы и значительно сократить сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют перенастраивать параметры печати для изготовления изделий различного назначения или размера, единичного или массового производства. Продукция 3D-печати используется в самых разных областях, от ядерных и космических технологий до медицины.

Комплексным развитием направления в атомной отрасли занимается интегратор по аддитивным технологиям https://rusat.tvel.ru/. Он консолидирует научно-технические и производственные ресурсы, усилия и компетенции предприятий отрасли для решения общих задач. В атомной промышленности создана полная технологическая цепочка от изготовления 3D-принтеров, разработки программного обеспечения, производства металлических порошков до предоставления услуг 3D-печати. При этом атомная отрасль выступает одновременно и поставщиком, и крупным заказчиком аддитивного производства.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.