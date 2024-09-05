«Россети Кубань» приняли на баланс 35 энергообъектов в центральных районах Краснодарского края

С начала 2024 года Усть-Лабинский филиал компании «Россети Кубань» в рамках программы консолидации принял на баланс 13 трансформаторных подстанций и 7,2 км линий электропередачи. Энергообъекты расположены в пригороде Кореновска, а также в Выселковском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Договоры аренды с владельцами заключены в связи с отсутствием у них возможности надлежащего содержания электросетевого оборудования. Принятые на баланс «Россети Кубань» энергообъекты обеспечивают электроснабжение в том числе социально значимых учреждений.

Усть-Лабинские филиал компании «Россети Кубань» проводит системную работу по консолидации сетей. Компания принимает на баланс энергообъекты организаций из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками. Это позволяет избежать нештатных ситуаций, связанных с неудовлетворительным состоянием сетей, а также минимизировать потери электроэнергии и снижение качества электроснабжения.

Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установки единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Краснодарского края, но и делает процедуру техприсоединения более простой и прозрачной. В результате повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).