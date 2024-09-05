«Россети Ленэнерго» отремонтировали более 2 000 подстанций и почти 3 000 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В рамках реализации ежегодной ремонтной программы специалисты «Россети Ленэнерго» за первые семь месяцев текущего года провели ремонт 2 038 трансформаторных подстанций, 2 936 км воздушных и 37 км кабельных линий электропередачи, а также расчистили 3 215 га просек.

На территории Петербурга отремонтировано 169 км воздушных и 29 км кабельных линий электропередачи, 1 006 трансформаторных подстанций, расчищено 114 га просек.

В Ленинградской области энергетики провели ремонт 1 032 трансформаторных подстанций, 2 767 км воздушных и 8 км кабельных линий электропередачи, а также расчистили 3 101 га просек.

Кроме того, в сетях компании заменены 24 267 изоляторов, произведен ремонт 623 выключателей. Также в рамках подготовки к грозовому сезону энергетики «Россети Ленэнерго» заменили 33 км грозотроса.

Напомним, всего в 2024 году энергокомпания планирует направить 5,2 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах и времени их устранения.