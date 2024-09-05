«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения высокогорного района Чеченской Республики
Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реконструируют воздушную линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Ножай-Юртовском районе.
Выполнение технических мероприятий позволит повысить надежность и качество электроснабжения порядка 1,8 тысячи жителей восьми населенных пунктов региона: Мехкешты, Даттах, Чеччель-Хи, Зандак, Гиляны, Татай-Хутор, Байтарки, Симсир.
Энергетики заменят на ЛЭП 2,2 километра ветхого провода и более 665 опор. В работе специалисты используют самонесущий изолированный провод (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.
«Особенности высокогорного рельефа создают дополнительные трудности в работе, тем не менее завершить технические мероприятия мы планируем до конца текущего года. Содействие в реализации проекта энергетикам оказывает Региональный общественный фонд имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством Аймани Несиевны», – подчеркнул управляющий директор АО «Чеченэнерго» Иса Кадиров.