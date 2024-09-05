«Россети»: Строительство сверхпроводящей ЛЭП в Петербурге близится к завершению

Строительство высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) линии электропередачи (ЛЭП) в Петербурге будет завершено в ближайшее время. Об этом на профильной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава «Россетей» Андрей Рюмин, передает ИА «Прайм».

«Уже практически реализован проект, это самая протяженная на данный момент линия, основанная на постоянном токе. Высокотемпературная сверхпроводимость. Линия находится прямо в центре города»,— отметил господин Рюмин.

ЛЭП свяжет подстанции Центрального и Адмиралтейского районов. Как ранее сообщали в компании, линия позволит передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении в 20 кВ.

При этом в «Россетях» подчеркивали, что этот проект имеет большое значение не только для города, но и для отрасли в целом. Опыт работы ЛЭП в Петербурге позволит в дальнейшем строить аналогичные линии ВТСП для передачи на среднем напряжении мощности до 200-300 МВт.