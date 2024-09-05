«Россети» обновили оборудование крупного питающего центра Нижегородской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги завершили ремонт двух комплектов высоковольтных выключателей на распределительном пункте 220 кВ «Сеченово», который обеспечивает электроснабжение юго-восточных районов Нижегородской области. Выполненные работы позволят повысить надежность энергообъекта.

Ранее также было модернизировано открытое распределительное устройство (ОРУ) питающего центра. Энергетики провели секционирование двух систем шин, смонтировали четыре специальных элегазовых выключателя 220 кВ. Это обеспечило ОРУ большую эксплуатационную гибкость.

Высоковольтные выключатели – это коммутационные аппараты, предназначенные для оперативных включений и отключений линий электропередачи в нормальных режимах или при ликвидации нештатных ситуаций. В процессе эксплуатации отдельные элементы оборудования подвергаются износу, поэтому проводится его регулярное техническое обслуживание.

Всего в 2024 году на магистральных подстанциях Поволжья отремонтируют 187 выключателей различных классов напряжения.