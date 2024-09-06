Кабель ПВС и ШВВП торговой марки REMZ - полное соответствие ГОСТ подтверждено

Производство качественной и безопасной электротехнической продукции является ключевым приоритетом работы компании TDM ELECTRIC. Весь ассортимент товаров торговых марок TDM ELECTRIC и REMZ на регулярной основе тестируется в технических лабораториях в целях недопущения попадания брака конечному потребителю.

Однако в последнее время все чаще проявляются попытки дискредитировать доброе имя ответственных отечественных производителей с использованием методов недобросовестной конкуренции – ложных обращений в органы власти, фейковых информационных вбросов, заказных «независимых испытаний» и др.

На основании одного из таких обращений ФБУ «РОСТЕСТ-Москва» недавно провел внеплановый инспекционный контроль по сертификату соответствия на кабельно-проводниковую продукцию марок ПВС и ШВВП торговой марки REMZ. Результат этого мероприятия предсказуемо положительный – испытания образцов продукции, отобранной экспертом на складе и на производственной площадке предприятия подтвердили полное соответствие требованиям ГОСТ, а действие сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.B.22971/21 восстановлено.