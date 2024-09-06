В Австрии началась реализация проекта по строительству энергокольца 220 кВ

Австрийские компании Austrian Power Grid, Netz Oberösterreich и LINZ NETZ, ответственные за проект строительства энергокольца 220 кВ (Sichere Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich, SSZO) в федеральной земле Верхняя Австрия, получили от Федерального административного суда положительное решение по ОВОС, что дает возможность завершить подготовительные работы по проекту и приступить к его реализации. SSZO направлен на поддержку «энергоперехода» в Верхней Австрии, включая электрификацию экономики, и на обеспечение устойчивого энергоснабжения в федеральной земле.

Новое кольцо ЛЭП 220 кВ должно будет заменить существующие ЛЭП 110 кВ. Объем инвестиций составляет около € 650 млн. Реализация проекта и вводы в эксплуатацию планируются поэтапно с 2026 по 2030 гг.: первый и второй этапы в 2024- 2026 гг., третий в 2027-2028 гг., четвертый в 2029-2030 гг.

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