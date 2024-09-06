Автоматические выключатели M10N MA ARMAT IEK – для исправной работы систем вентиляции и пожаротушения
4 часа назад
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Автоматические выключатели M10N MA ARMAT IEK оснащены электромагнитным расцепителем для защиты от токов короткого замыкания. Независимый механизм свободного расцепления снижает вероятность обгорания контактной группы при включении. Соответствуют ГОСТ IEC 60898-1. Номинальная наибольшая отключающая способность Icn — 10 кА.
Преимущества автоматических выключателей M10N MA ARMAT IEK
- Керамическая щека дугогасительной системы эффективно отводит тепло при отключении максимальных токов короткого замыкании и увеличивает коммутационный ресурс
- 14 ферромагнитных омедненных пластин на дугогасительной камере ускоряют дугогашение и увеличивает коммутационный ресурс.
- Защитная шторка вывода исключает неправильное подключение проводников и обеспечивает безопасный монтаж.
- Механизм свободного расцепления с мгновенной коммутацией уменьшает негативное влияние электрической дуги за счет быстрого замыкания контактов, что увеличивает срок службы устройства.
- Двухпозиционная защелка обеспечивает удобное крепление устройства на DIN-рейке, что ускоряет процесс монтажа и демонтажа
Технические характеристики автоматических выключателей M10N MA ARMAT IEK
- Номинальные токи: от 1 до 63 А.
- Характеристики мгновенного расцепителя: C, D.
- Количество полюсов: 1Р...3Р.
- Механическая износостойкость: 20 000 циклов В—О.
- Электрическая износостойкость: 10 000 циклов В—О.
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: 6 кВ.
- Диапазон рабочих температур: от —40 до +70 °С.
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