Дорогу между Яблоновкой и Приладожским в Ленобласти заасфальтируют

В Ленинградской области планируют капитально отремонтировать дорогу между населенными пунктами Яблоновка и Приладожское. Об этом сообщает Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти в своем Telegram-канале в пятницу, 6 сентября.

Гравийный участок планируют перевести в асфальтобетон в течение двух лет: работы пройдут в 2025 и 2026 году. Запланирована укладка 7 км асфальта, монтаж освещения и тротуаров в Яблоновке и Приладожском, устройство водопропускных труб и установка автобусных остановок.

Капитальный ремонт станет продолжением работ, которые провели два года назад между Громово и Яблоновкой.

На сегодняшний день в Приозерском районе продолжается капремонт дороги между Торфяным и Веснино. Сейчас на объекте устраивают тротуары и освещение, а уложить асфальтобетонное покрытие планируют в следующем году.

Также в районе продолжается ремонт дороги от съезда на Новоприозерское шоссе через Борисово в сторону Коробицыно, завершается ремонт подъезда к Соловьевке. Заключен контракт на ремонт автодороги между Сосново и Запорожским.

Добавим, в этом году дорожные работы пройдут во Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Приозерском и Подпорожском районах Ленобласти.