Инвестор курорта Шерегеш ищет генподрядчика для строительства отеля за 2,3 млрд рублей

Инвестор строительства города-курорта "Новый Шерегеш" (сектор D Шерегеша) - ООО "Долина Азаса" - ищет генподрядчика для строительства первого отеля.

Согласно материалам электронной торговой площадки "Фабрикант", начальная (максимальная) цена договора - 2 млрд 291,659 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести 20 сентября. Строительно-монтажные работы необходимо выполнить за 30 месяцев.

В документации название закупки сформулировано как "Инвестиционный проект по строительству первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш". Апарт-отель N1В". Речь идёт о том, что у здания должно быть 6 этажей, упоминается спа-центр и бассейн. Другие подробности не раскрываются.

Как сообщалось, в последних числах июня Главгосэкспертиза РФ сообщила, что одобрила проект строительства первой гостиницы города-курорта "Новый Шерегеш" площадью более 14,5 тыс. кв.м.

"Апарт-отель будет состоять из трех блоков разной этажности. Для посетителей курорта обустроят 149 номеров, ресторанный комплекс и спа-зону с массажным кабинетом, купелью, спортзалом и саунами", - говорилось в сообщении.

На территории гостиницы планируется также организовать площадь для проведения фестивалей, концертов "и других событийных мероприятий". Кроме того, проектом предусмотрено создание сервисного центра с пунктом проката, магазина спортивной экипировки, бара. Сообщалось также, что застройщик объекта - ООО "Долина Азаса", генеральный проектировщик - ООО "Новый Шерегеш Проект".

Согласно материалам площадки "Фабрикант", заявки на участие в торгах принимаются до 12 сентября. Отмечается, что объект возводится в рамках исполнения договора, заключенного между АО "Корпорация Туризм.РФ" и ООО "Долина Азаса".

По данным ЕГРЮЛ, "Долина Азаса" на 51% принадлежит подконтрольному Денису Багаеву ООО "Русбилд". Ещё 49% владеет "Корпорация Туризм.РФ". Багаев ранее был собственником и возглавлял ООО "Денеба Групп", которое в 2015 году работало над мастер-планом курорта Шерегеш.

Инвестпроект "Новый Шерегеш" реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". ""Корпорация Туризм.РФ" совместно с Минстроем России ведет работу по созданию обеспечивающей инфраструктуры для курорта", - отмечала ранее Главгосэкспертиза.

Согласно утверждённой правительством Кемеровской области в январе стратегии развития спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", инвестиции в туристический центр в секторе D курорта превысят 42 млрд рублей, планируется создать 1,5 тыс. рабочих мест. Инвесторы проекта - ООО "Долина Азаса", АО "Корпорация Туризм.РФ", ООО "Русбилд".

Согласно открытым данным, реализовать проект "Новый Шерегеш" предполагается до 2035 года. Всего в рамках проекта планируются отели суммарно на 2,5 тыс. номеров, 12 км горнолыжных трасс и три подъёмника.