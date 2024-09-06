«Роснефть» и «Россети» будут размещать на АЗС зарядные станции для электромобилей

В рамках IX Восточного экономического форума ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Россети» заключили Соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Документ предполагает размещение быстрых зарядных станций для электромобилей на АЗС «Роснефти» в регионах России.

Дальнейшее развитие инфраструктуры позволит водителям заряжать электромобили на разветвленной сети АЗС «Роснефть» на территории России. Компания продолжит расширение географии зарядных станций в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей.

В настоящее время в розничной сети компании «Роснефть» работают 80 электрозарядных станций на АЗС в 12 регионах России от Санкт-Петербурга до Забайкальского края. Большая часть станций поддерживает функцию быстрой зарядки - они способны зарядить батарею электромобиля до 80% всего за 20 минут.

Соглашение с ПАО «Россети» подписано в продолжение договоренностей, достигнутых сторонами в 2021 году.

Бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров по узнаваемости и качеству топлива в стране. География розничного бизнеса «Роснефти» охватывает 61 регион России. Сеть действующих АЗС Компании включает около 3 000 станций.

Расширение линейки клиентских сервисов – одно из ключевых направлений розничного бизнеса НК «Роснефть». Компания планомерно развивает сопутствующий сервис. В настоящее время на заправочных комплексах под управлением «Роснефти» можно не только заправить и помыть автомобиль, но и выпить свежесваренный кофе, перекусить, приобрести товары в магазине или воспользоваться другими удобными сервисами.