Делегация ЗЭТО посетила форум стран БРИКС в Москве

Целью посещения форума представителями ЗАО «ЗЭТО» стало развитие экспортных связей и налаживание международного сотрудничества.

Представители завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» приняли участие в работе Международного муниципального форума стран БРИКС, который прошёл в Москве с 27 по 29 августа. Мероприятие собрало более 6 тысяч участников, среди которых были официальные зарубежные представители, представители федеральных ведомств, регионов Российской Федерации и муниципалитетов.

«Мы видим большой потенциал в расширении нашего присутствия на рынках стран БРИКС. Посещение форума позволило нам установить новые деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и поделиться опытом с коллегами из других стран. Мы готовы предложить нашим партнёрам инновационные решения в области электротехнического оборудования и заинтересованы в совместной реализации проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию наших стран и городов», — отметили в пресс-службе ЗАО «ЗЭТО».

Участие в подобных мероприятиях способствует укреплению деловой репутации ЗАО «ЗЭТО» и открывает новые возможности для развития экспортного направления и расширения географии поставок.