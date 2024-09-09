Энергия объединения: ОДУ Сибири отмечает 65-летие

09 сент. 2024, 18:00:26
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Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
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9 сентября 2024 года Филиал Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) отмечает 65 лет со дня образования.  С момента создания ОДУ Сибири является важнейшим центром управления и развития энергетического комплекса, обеспечивает слаженную работу генерирующего оборудования электростанций и электрических сетей, формирует планы развития энергетики регионов на территории Объединенной энергосистемы СибириНовейшая история ОДУ Сибири связана с реорганизацией отрасли и созданием АО «Системный оператор Единой энергетической системы», в состав которого ОДУ Сибири вошло в качестве филиала в 2002 году. На современном этапе ОДУ Сибири стало центром компетенций в энергетике Сибири, объединяющим всех представителей электроэнергетической отрасли и стоящим во главе многих процессов.

За последние 15 лет было много свершений и вызовов, успешно пройденных ОЭС Сибири и ОДУ Сибири.   В числе наиболее значимых проектов, имеющих стратегическое значение: пуск Богучанской ГЭС, Новокузнецкой ГТЭС, включение на параллельную работу Ванкорского энергорайона с Ванкорской ГТЭС, строительство крупных энергоблоков на ряде тепловых электростанций Сибири. Важнейшие проекты развития электросетевой структуры ОЭС Сибири: ввод пяти линий электропередачи 500 кВ и подстанции (ПС) 500 кВ Ангара, являющихся элементами схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС; сооружение связи  500 кВ Курган – Витязь – Восход между ОЭС Сибири и ОЭС Урала, повысившей энергобезопасность РФ; масштабное развитие электрических связей 220–500 кВ в энергорайоне Северобайкальского энергетического кольца, в том числе  сооружение четырех линий 500 кВ, новых ПС 500 кВ Усть-Кут и ПС 500 кВ Нижнеангарская и еще двух ВЛ 500 кВ, находящихся в завершающей стадии строительства.   

Сегодня коллектив ОДУ Сибири активно включен в процесс планирования перспективного развития ОЭС Сибири с учетом перспектив роста спроса на электроэнергию и мощность. Разрабатываемые специалистами диспетчерского центра предложения, включенные в Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР), направлены на создание надежной инфраструктурной основы социально-экономического развития регионов.

В числе текущих приоритетных проектов федеральной важности: повышение надежности и увеличение пропускной способности электрической сети для электроснабжения потребителей на БАМе и Транссибе; усиление сети внешнего электроснабжения тяговых подстанций для обеспечения возможности увеличения грузоперевозок на направлении Кузбасс – порты Дальнего Востока; обеспечение развития магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и газопровода «Сила Сибири».

Новым вызовом последних лет для ОДУ Сибири стал стремительный рост потребления в Юго-Восточной части ОЭС Сибири. Для покрытия прогнозируемого дефицита специалистами ОДУ Сибири предложено комплексное решение, предусматривающее строительство новых генерирующих мощностей, системообразующих воздушных линий. 

Значимым событием стало принятие с 1 января 2024 года функций оперативно-диспетчерского управления динамично развивающейся Норильско-Таймырской энергосистемой. Сегодня в сферу деятельности ОДУ Сибири входит управление режимом работы энергетического комплекса Таймыра с годовым потреблением свыше 7800 млн кВт/ч и разработка планов его перспективного развития.

«За 65 лет ОДУ Сибири, шагая в ногу с развитием энергетики и промышленности, прошло большой путь. Сегодня в зоне нашей ответственности мощная объединенная энергосистема суммарной установленной мощностью более 52 тысяч МВт, включающая крупнейшие в стране ГЭС, мощные угольные станции, развитый электросетевой комплекс 110–500 кВ.

Благодаря труду коллектива энергосистема обеспечена значительным запасом прочности, который является залогом сегодняшних и будущих достижений.

Главной целью работы ОДУ Сибири, как и раньше, является надежное электроснабжение потребителей, создание условий для развития производительных сил в ОЭС Сибири и достойной жизни сибиряков. Изменения и преобразования, происходящие в отрасли, ставят перед нами новые задачи, решить которые поможет опора на современные «умные» технологии и квалификацию сотрудников диспетчерского центра»,–  отметил генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов, подводя итоги 65-летней истории Объединенного диспетчерского управления.

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