Государственная электросетевая корпорация Китая завершила строительство UHVDC ЛЭП Belo Monte в Бразилии

Китайская корпорация SGCC объявила о завершении проекта Belo Monte по строительству UHVDC ЛЭП ±800 кВ в Бразилии. Финансирование осуществлялось в рамках инициативы «Один пояс – один путь», которая официально представлена КНР еще в 2013 г. как комплекс мер для развития высокотехнологичного национального производства, сокращения технологического разрыва между китайскими провинциями и поддержки крупных государственных компаний.

Новая ЛЭП протяженностью ≈2 500 км от гидрокомплекса Belo Monte в нижнем течении реки Шингу, на севере страны, до Рио-де-Жанейро пересекает территорию бразильских штатов Пара, Токантинс, Гояс, Минас-Жерайс и более 80 городов.

Проект Belo Monte является первым опытом КНР в распространении технологии строительства UHVDC ЛЭП за пределами страны, и ее использование позволило достичь самого высокого уровня напряжения в электрических сетях Южной Америки.

Официальный сайт SGCC http://www.sgcc.com.cn