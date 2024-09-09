Минэнерго провело выездное заседание Правительственной комиссии по подготовке Дальневосточного федерального округа к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов

Минэнерго провело заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Дальневосточного федерального округа (ДФО) к прохождению отопительного сезона 2024–2025 годов.



В Минэнерго отметили, что прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП) в ДФО связано с высокими рисками работы энергообъектов и ростом потребления электроэнергии. В Ведомстве добавили, что в период прохождения отопительного периода электроэнергетические компании несут повышенную ответственность.



На заседании Минэнерго указало, что энергокомпаниям необходимо соблюдать плановые сроки завершения модернизации генерирующего оборудования, а также исключать возможность несвоевременного ввода и многократного переноса сроков.

«Несвоевременный ввод мощностей не позволяет полноценно осуществлять ремонтную программу по другим энергообъектам», - указал Евгений Грабчак.

В таких условиях необходимо добиться эффективности ремонтных мероприятий. Технические воздействия должны планироваться компаниями с учетом риск-ориентированного, адресного подхода, а конечной целью иметь надежную работу оборудования и снижение числа отказов, а не формальное выполнение графиков.



Также были рассмотрены вопросы топливообеспечения и его логистики в регионы ДФО. В Минэнерго рассказали, что для объектов энергетики идёт плановое накопление необходимых запасов топлива. Особое внимание энергокомпаниями должно уделяться вопросам поддержания нормативных запасов в зимний период, ритмичности железнодорожных поставок топливных ресурсов, прежде всего угольной продукции. Важно исключить любые сбои в логистике, создающие угрозу надежной работы объектов генерации и коммунального комплекса.

Кроме того, в рамках рабочей поездки по регионам ДФО замглавы энергетического ведомства посетил Мутновскую ГеоЭС, ВерхнеМутновскую ГеоЭС и площадку бурения геотермальных скважин.