На Саяно-Шушенскую ГЭС доставлен резервный силовой трансформатор

По автодороге Саяногорск — Черемушки (Хакасия) доставлен резервный силовой трансформатор для Саяно-Шушенской ГЭС (филиал РусГидро). Таким образом, завершилась сложная транспортная операция по доставке тяжеловесного и крупногабаритного оборудования для гидроэлектростанции.

Сложность операции по доставке трансформатора заключалась в большом весе транспортируемого оборудования – трансформатор весит 235 тонн (для сравнения, рабочие колеса турбин Саяно-Шушенской ГЭС имеют вес 145 тонн). Тяжелый и крупногабаритный груз был доставлен по железной дороге напрямую в Саяногорск на базу грузовых и складских операций СШГЭС, а оттуда автотранспортом непосредственно на станцию.

Учитывая большую высоту трансформатора (5,6 метров на платформе), в рабочих поселках Майна и Черемушки были временно демонтированы пешеходные мосты над автодорогой, по которой прошел автотрал с грузом. От Саяногорска до Саяно-Шушенской ГЭС автотрал добрался за 7 часов.

После доставки на станцию, гидроэнергетики провели еще не менее сложную операцию по перекатке трансформатора на место сборки в машинный зал. Для этого трансформатор был поставлен на железнодорожный ход и с помощью мощного автомобильного тягача перемещен на место, где началась его дальнейшая подготовка к эксплуатации.

Блочные силовые трансформаторы Саяно-Шушенской ГЭС обеспечивают преобразование напряжения и тока, вырабатываемых генераторами станции, в напряжение и ток линий электропередачи. Для этого на станции установлено 15 однофазных трансформаторов классом напряжения 500 кВ.

Новый трансформатор изготовлен в России, оборудован современными системами мониторинга и безопасности. Он предназначен для использования в резерве, чтобы, во время ремонта одного из работающих трансформаторов, Саяно-Шушенская ГЭС не уменьшала свою выработку и таким образом стала еще более надежным производителем электроэнергии.