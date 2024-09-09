Обновление каталога системы молниезащиты от бренда EKF

500 компаний-участников и почти 24 тысячи посетителей из 24 стран мира — такими были итоги международной выставки Interlight Russia в 2023 году. Неудивительно, ведь только раз в год ключевые участники светотехнической отрасли собираются, чтобы представить свои новинки и обсудить тренды развития светотехники. Будет ли в 2024-м новый рекор...