Проект КРТ площадью почти 900 тыс. кв.м в Нижнем Новгороде реализуют на 60 га

GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект комплексного развития территорий (КРТ) площадью почти 900 тыс. кв.м, сообщили в пресс-службе девелопера.

"Федеральный девелопер GloraX выиграл на торгах, проводимых институтом развития агломерации Нижегородской области, земельный участок площадью 60 га. Участок расположен в Нижнем Новгороде рядом с поселком Новинки. Девелопер планирует реализовать здесь масштабный проект комплексного развития территории общей площадью почти 900 тыс. кв.м", – говорится в сообщении.

Как уточняется, проект комфорт-класса предусматривает застройку жильем, коммерческой и социальной инфраструктурой. По словам президента GloraX Дмитрия Кашинского, проект станет вторым по величине в портфеле компании и крупнейшим в Нижнем Новгороде.

Ранее в январе этого года GloraX и правительство Нижегородской области подписали договор комплексного развития территории площадью 28 га на левом берегу Оки в Нижнем Новгороде. Как сообщалось, к 2034 году девелопер планирует построить здесь 11 многосекционных жилых корпусов высотой от 6 до 33 этажей, инвестиции в проект оцениваются в 64,9 млрд рублей.

В марте GloraX анонсировал еще один проекте КРТ на участке площадью 14 га, расположенном вдоль Волги. Также компания реализует проект GloraX Premium Черниговская в исторической части города.