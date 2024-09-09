«Россети Кубань» консолидировали более 35 энергообъектов в Ленинградском энергорайоне

С начала 2024 года Ленинградский филиал «Россети Кубань» в рамках консолидации принял в эксплуатацию 35 энергообъектов: 27 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 8 линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения общей протяженностью более 20 км. Энергообъекты расположены в Староминском, Ейском, Кущевском и Ленинградском районах Краснодарского края.

В Староминском районе специалисты приняли на баланс 2 комплектные трансформаторные подстанции. В Ейском районе – 9 энергообъектов, среди которых КТП и ЛЭП. В Кущевском и Ленинградском районах – по 1 объекту, которые снабжают электроэнергией жителей частного сектора, многоквартирных домов, а также объекты здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Кроме того, заключено 13 договоров аренды с юридическими лицами и администрациями сельских поселений муниципальных образований Ленинградского и Кущевского районов, а также 6 договоров безвозмездной передачи с физическими лицами и садовыми некоммерческими товариществами.

С момента консолидации сетей садоводческих товариществ энергокомпания принимает обязанности по выполнению восстановительных работ в случае технологического нарушения. Для приведения оборудования в нормативное состояние энергетики сначала проводят техническое обследование, составляют дефектные ведомости и затем включают необходимый ремонт или реконструкцию сетей в инвестиционную программу.

Одним из преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей. Это позволяет не только создать условия для поступательного развития энергетического комплекса, но и сделает процедуру технологического присоединения простой и прозрачной.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

Для передачи энергообъектов компании «Россети Кубань» можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный на территории России).