«Россети Кубань» приступили ко второму этапу реконструкции ЛЭП в Солохаульском сельском округе

Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» приступили ко второму этапу реконструкции участка воздушной линии электропередачи (ЛЭП), которая обеспечивает электроэнергией потребителей Солохаульского сельского округа Лазаревского района г. Сочи. Реконструкция распределительной сети классом напряжения 10 кВ ведется в рамках инвестиционной программы «Россети Кубань».

Модернизация линии электропередачи позволит повысить надежность электроснабжения жителей семи населённых пунктов: сел Третья Рота, Верхнерусское Лоо, Верхнерусская Хобза, Солохаул, Харциз Первый, Харциз Второй и Отрадное.

Протяженность реконструируемого энергообъекта составляет 1,2 км. Это один из самых сложных горных участков линии электропередачи, которая обеспечивает электроэнергией Солохоульский сельский округ. До конца сентября энергетики установят 60 железобетонных опор, смонтируют около 4 км изолированного провода в горной местности. Кроме того, будут проведены работы по расчистке 2,5 га просек в охранной зоне ЛЭП. Расчистка трасс ЛЭП снижает риск падения деревьев и веток на провода в период непогоды, уменьшает вероятность повреждения сетей и значительно сокращает сроки устранения технологических нарушений на энергообъектах.

В феврале 2024 года «Россети Кубань» завершили первый этап реконструкции энергообъекта. Тогда энергетики реконструировали участок протяженностью 2,9 км: установили 52 опоры с фундаментом, смонтировали свыше 2,7 км кабеля и 1,5 км изолированного провода.