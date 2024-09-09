«Россети» и Казанский государственный энергетический университет договорились о совместных проектах на базе Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей

Стороны планируют с использованием возможностей Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей Группы «Россети» (ИЦЛС) развивать сотрудничество в образовательной сфере, включая организацию практикоориентированной подготовки студентов и содействие их дальнейшему трудоустройству. Также предполагается проведение научно-исследовательских работ, реализация мер для повышения эффективности информационного обмена. Соглашение подписали на форуме Kazan Digital Week 2024 руководитель комплекса Антон Петров и ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.

«Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей создана для проведения испытаний оборудования, разработки и тестирования новых технологических решений и программных продуктов для энергетики. При этом мы изначально планировали, что этот исследовательский центр станет базой для получения знаний и навыков студентами, будет способствовать разработке и внедрению инновационных образовательных программ в отрасли. Подписанное соглашение нацелено в первую очередь на решение этой задачи», – отметил заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов.