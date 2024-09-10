Директор по маркетингу НПП «Гиперлайн» на конференции MARKETING DATA ANALYTICS 2024
10 сент. 2024, 16:15:08
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Директор по маркетингу НПП "Гиперлайн" примет участие в конференции MARKETING DATA ANALYTICS 2024 в рамках IV Ежегодного Всероссийского форума по сбору и анализу данных в маркетинге. Тема его выступления – "Маркетинговые исследования B2B: какие инструменты использовать для получения качественной обратной связи".
На примере собственного опыта, наш директор поделится пере
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетили зарубежные гости – делегация из Республики Беларусь
10 сент. 2024, 15:45:15
Представители Гомельского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты и предприятий ООО «ТМ Белар» (г. Гомель) и ОАО «Интеграл» (г. Минск) прошлись по цехам Завода. Они осмотрели линии по производству кабельно-проводниковой продукции, ознакомились с полным производственным циклом — от этапа производства медной катанки до производства кабеля. После насыщенной...
Светодиодные светильники ДКУ 1013 с КСС Д — новые артикулы мощностью 75, 120 и 200 Вт
10 сент. 2024, 14:30:13
Линейка светодиодных консольных светильников ДКУ 1013 IEK расширилась моделями с мощностью 75, 120 и 200 Вт. Все светильники серии обладают ударопрочным корпусом и стильным дизайном. Рассеиватель из закаленного стекла не теряет светопропускной способности в течение всего срока эксплуатации. Специальная форма корпуса исключает образование наледи на оп...
Проект от Испытательного центра «Москабельмет»: уже 10 серий
10 сент. 2024, 09:30:14
Заглянуть в сердце Испытательного центра «Москабельмет»: уникальный видеопроект позволяет посмотреть, как кабельно-проводниковая продукция предприятия тестируется на соответствие высоким требованиям. Вышло уже 10 эпизодов о различных методах тестирования, включая воздействие пламени и экстремальных температур. На страже качества В «Москабельмет» работает собственный...
Делегация ЗЭТО посетила форум стран БРИКС в Москве
09 сент. 2024, 17:14:46
Целью посещения форума представителями ЗАО «ЗЭТО» стало развитие экспортных связей и налаживание международного сотрудничества. Представители завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» приняли участие в работе Международного муниципального форума стран БРИКС, который прошёл в Москве с 27 по 29 августа. Мероприятие собрало более 6 тысяч участников, среди которых б...
НПП «Гиперлайн» представляет новый каталог КНС
09 сент. 2024, 13:45:18
Обновлённый каталог кабеленесущих систем (КНС) от НПП «Гиперлайн» уже доступен для вашего ознакомления. В каталоге представлена полная линейка решений, сопровождаемых детализированными техническими характеристиками и описанием ключевых преимуществ. Каталог разработан с учётом потребностей бизнеса партнеров НПП «Гиперлайн», и его цель — помочь быстрее и эффекти...
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Обновление каталога системы молниезащиты от бренда EKF
09 сент. 2024, 13:15:22
Вышел обновленный каталог по системе молниезащиты и заземления (СМЗ) «Купол» от бренда EKF. В новой версии каталога представлена более подробная информация по каждому артикулу СМЗ, чертежи, все технические характеристики, примеры расчета и подбора молниеприемных мачт, решения по изолированной молниезащите, электролитическому заземлению, широкий ассортимент комплектов заземления, уст...
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Новинка для ваших проектов: изоляторы шинные плоские OptiIsol ИШП
09 сент. 2024, 12:15:03
КЭАЗ продолжает радовать новинками ассортимента! Представляем новые шинные плоские изоляторы серии OptiIsol собственного производства, которые являются важным элементом в электрических системах и распределительных устройствах. OptiIsol ИШП используют для установки, фиксации и изоляции плоских медных и алюминиевых токоведущих шин в электрических шкафах, щитах и других электротехнических установк...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - за добросовестный бизнес
09 сент. 2024, 11:45:01
В России начался эксперимент по госконтролю обязательных требований к производству и обращению кабельной продукции (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408290016). Он также затронет и строительные материалы. В рамках эксперимента не вводятся новые обязательные требования – они уже содержатся в соответствующих технических регламентах и документах по стандартизации. Проводить ко...
Большой путь АО «МКФ»: отмечаем юбилей завода
09 сент. 2024, 10:15:04
9 сентября 1999 года было основано предприятие «МКФ», которое быстро заняло лидерские позиции на рынке волоконно-оптического кабеля. Сегодня день рождение празднует АО «МКФ». Одному из первых в России предприятий по производству волоконно-оптического кабеля, входящему в Группы компаний «Москабельмет», исполнилось 25 лет. Рассказываем о главных дости...
Автоматические выключатели M10H ARMAT IEK на токи 80 и 100 А – двойной разрыв контактов для эффективного дугогашения
06 сент. 2024, 17:44:40
Автоматические выключатели M10H ARMAT IEK на токи 80 и 100 А предназначены для защиты цепей от перегрузки и короткого замыкания. Соответствуют ГОСТ IEC 60947-2 и ГОСТ IEC 60898-1. Особенности конструкции обеспечивают быстрое и эффективное дугогашение. Преимущества автоматических выключателей M10H ARMAT IEK Выраженный токоограничивающий эффект за&nbs...
Инкаб впервые принял участие в Конференции «ЦОД» в Москве
06 сент. 2024, 17:15:18
Завод «Инкаб», ведущий производитель волоконно-оптических кабелей, впервые заявил о разработке решений для пассивной инфраструктуры дата-центров на 19-м ежегодном международном форуме «ЦОД-2024», который прошел в Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center. Это мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых трендов в области дата-центров и...
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Автоматические выключатели M10N MA ARMAT IEK – для исправной работы систем вентиляции и пожаротушения
06 сент. 2024, 15:30:08
Автоматические выключатели M10N MA ARMAT IEK оснащены электромагнитным расцепителем для защиты от токов короткого замыкания. Независимый механизм свободного расцепления снижает вероятность обгорания контактной группы при включении. Соответствуют ГОСТ IEC 60898-1. Номинальная наибольшая отключающая способность Icn — 10 кА. Преимущества автоматических выключателей M10N M...
Кабель ПВС и ШВВП торговой марки REMZ - полное соответствие ГОСТ подтверждено
06 сент. 2024, 15:15:08
Производство качественной и безопасной электротехнической продукции является ключевым приоритетом работы компании TDM ELECTRIC. Весь ассортимент товаров торговых марок TDM ELECTRIC и REMZ на регулярной основе тестируется в технических лабораториях в целях недопущения попадания брака конечному потребителю. Однако в последнее время все чаще проявляются попытки дискредитировать...
АО «СПКБ Техно» начинает поставку TechnoLAN U/UTP 5е в специальной упаковке
06 сент. 2024, 13:45:00
С 1 октября кабельный завод АО «СПКБ Техно» начинает поставку неэкранированного TechnoLAN U/UTP 5е в специальной упаковке. Упаковка была разработана для удобства при применении и транспортировки наших кабелей, сохраняя их в идеальном состоянии. Габариты коробки для LAN-кабеля: - Длина: 380 мм - Ширина: 380 мм - Высота: 210 мм - Вес: 10,7 кг (с кабелем) - Объем: 0,030м...
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IEK GROUP приглашает на светотехническую выставку Interlight Russia-2024
06 сент. 2024, 12:30:18
500 компаний-участников и почти 24 тысячи посетителей из 24 стран мира — такими были итоги международной выставки Interlight Russia в 2023 году. Неудивительно, ведь только раз в год ключевые участники светотехнической отрасли собираются, чтобы представить свои новинки и обсудить тренды развития светотехники. Будет ли в 2024-м новый рекор...
РУСАЛ увеличит продажи трансформаторной ленты на 50%
06 сент. 2024, 12:15:18
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, планирует в этом году на 50% увеличить продажи трансформаторной ленты и стать крупнейшим ее поставщиком в России. Этот продукт для энергетической отрасли является одним из самых сложных в ассортименте фольгопрокатного производства РУСАЛа. Запуск производства трансформаторной ленты стал возможным благодаря расширению мощностей завода «...
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Электрощит Самара принял участие в заседании Рабочей группы по сотрудничеству с Венгрией в области промышленности
06 сент. 2024, 10:15:00
Директор департамента атомной генерации Электрощит Самара Филипп Дудкин в формате видеоконференцсвязи принял участие в заседании Рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. Представители российских предприятий под председательством главы Российской части Рабочей группы по промышленности, директора Департамента стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического с...
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13 сотрудников «Москабельмет» отметили рекордные стажи
06 сент. 2024, 09:00:00
Группа компаний «Москабельмет» — это прежде всего люди. Забота о сотрудниках входит в число приоритетных задач компании: так, например, здесь принято чествовать тех, чей стаж работы в компании измеряется десятилетиями. И вот прошло уже девятое по счету чествование специалистов, отметивших юбилейный стаж работы. Август — месяц рекордов Приятная традиция появилась в нач...
Камкабель открыл очередной магазин по франшизе в Саратове
05 сент. 2024, 12:15:17
28 августа в Саратове состоялось праздничное открытие фирменного магазина кабельно-проводниковой продукции и товаров для электромонтажа – официального дилера завода «Камский кабель». Новый франчайзи работает с кабельно-проводниковой продукцией более 15 лет и высоко оценивает перспективы развития этого направления в Саратове и области. Город активно развивается, ведется жилая и...
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Специалисты кабельного завода «Инкаб» провели технический аудит производства АО «Оптиковолоконные Системы»
05 сент. 2024, 12:00:01
Специалисты ведущего российского кабельного завода «Инкаб» посетили АО «Оптиковолоконные Системы» с целью проведения технического аудита производства оптического волокна. В течение трёх дней коллеги тщательно оценивали каждую стадию производственного цикла, начиная с приемки сырья и заканчивая финальным тестированием готовой продукции. Особое внимание было уделено мерам...
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