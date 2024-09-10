Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетили зарубежные гости – делегация из Республики Беларусь

Представители Гомельского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты и предприятий ООО «ТМ Белар» (г. Гомель) и ОАО «Интеграл» (г. Минск) прошлись по цехам Завода. Они осмотрели линии по производству кабельно-проводниковой продукции, ознакомились с полным производственным циклом — от этапа производства медной катанки до производства кабеля.

После насыщенной экскурсии гости смогли обсудить полученные впечатления, поделиться опытом и наметить дальнейшее сотрудничество. Также была затронута тема организации экскурсий на промышленные предприятия в рамках развития промышленного туризма.

С каждым годом «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посещают все больше гостей, многие из которых становятся покупателями и долгосрочными партнерами. Это показывает, что Завод продолжает развиваться и совершенствоваться, предоставляя покупателям продукцию высокого качества.