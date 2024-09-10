На финансирование ЖКХ Донбасса и Новороссии выделили почти 18 млрд рублей

Около 17,7 млрд рублей выделено на финансирование организаций ЖКХ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2024 году по программе развития. Об этом сообщил советник генерального директора ППК "Фонд развития территорий" Гайк Багдасарян, выступая на круглом столе "Интеграция инфраструктуры новых регионов в водохозяйственный комплекс РФ".

"Утверждена программа развития ЖКХ на новых территориях. В ее исполнение будут приняты меры в каждом из субъектов. Основные вехи - это централизация потоков и ресурсов для того, чтобы максимальным образом сконцентрировать наши усилия. Я отвечаю за финансирование операционных денежных потоков по ресурсоснабжающим организациям, в этом году 17,7 млрд рублей было суммарно на четыре новых субъекта РФ выделено", - отметил Багдасарян.

По его словам, основная задача - это единые водоканал и теплосеть на все эти субъекты, такая схема работы уже была проведена ранее в Крыму. "То есть здесь мы ничего нового не придумываем. В итоге мы получаем отдельное ответственное лицо. Принято решение, что пока это будет государственное унитарное предприятие для того, чтобы обеспечить распорядок денежных потоков", - пояснил советник.

Багдасарян добавил, что правительством установлено несколько переходных периодов по правилам регулирования тарифов, по основам ценообразования и по применению плана, представляющего из себя таблицу, содержащую индекс. План утвержден на заседании рабочей группы и является основополагающим. "Исходили при его верстке, в первую очередь, конечно, из социальной защищенности. <…> Есть еще история с территориями, где, по руководству страны, люди освобождены от оплаты за ЖКХ, потому что это опасные зоны", - добавил он.

10-12 сентября в московском "Крокус экспо" проходят международные выставки инновационного оборудования для водохозяйственной отрасли и сферы с обращения с отходами - "ЭкваТэк" и "ВэйстТэк". Выставки содействуют достижению ключевых показателей и задач национальной цели "Экологическое благополучие". В экспозициях представлены компании из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Турции.