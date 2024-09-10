Сергей Павлушко: осенью и зимой в ДФО складывается сложная режимно-балансовая ситуация из-за дефицита электроэнергии и мощности

Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко выступил с докладом на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), посвященном подготовке к прохождению отопительного сезона 2024–2025 годов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Заседание состоялось 9 сентября в Петропавловске-Камчатском под руководством заместителя министра энергетики Евгения Грабчака. В мероприятии участвовали руководители региональных штабов ДФО, электроэнергетических компаний, представители федеральных и региональных органов власти.

Сергей Павлушко проанализировал динамику потребления электроэнергии и мощности в Дальневосточном федеральном округе, в энергокомплекс которого входят Объединенная энергосистема (ОЭС) Востока и энергосистемы Забайкальского края и Республики Бурятия, относящиеся к ОЭС Сибири.

Лидерами роста потребления электроэнергии за 8 месяцев этого года стали энергосистемы Республики Бурятия – рост на 8,9 %, Амурской области – увеличение на 7,7 %, Забайкальского края – на 7,5 % и Республики Саха (Якутия) – на 6,9 %. Основные драйверы роста потребления электроэнергии в ДФО – это предприятия химической промышленности и нефтепереработка, а также добывающая промышленность.

По прогнозу Системного оператора, в предстоящий осенне-зимний период потребление электроэнергии в ДФО может увеличиться на 6,9 % и достигнуть 39 млрд кВт∙ч. Максимальное потребление мощности в энергосистемах ДФО в осенне-зимний период 2024/2025 г. ожидается на уровне 11 100 МВт, что на 8 % (на 825 МВт) выше исторического максимума, достигнутого в декабре 2023 года.

Первый зампред Правления Системного оператора представил информацию об энергообъектах, введенных в работу на территории ДФО в 2024 году, а также планируемых вводах электросетевого и генерирующего оборудования. Он сообщил, что с начала текущего года введены турбогенератор Владивостокской ТЭЦ-2 мощностью 120 МВт, генератор Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 25 МВт и столько же мощностей Энергоцентра в г. Билибино, а также семь электросетевых объектов 500, 220 и 110 кВ. До конца года запланирован ввод еще одного генератора Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 25 МВт и шести электросетевых объектов 500 и 110 кВ, а также нового трансформатора на Амурской ТЭЦ-1 мощностью 63 МВА.

Анализируя балансовые показатели ОЭС Востока в ОЗП, Сергей Павлушко обратил внимание на прогнозируемый Системным оператором дефицит электроэнергии в объеме 2 578 млн кВт∙ч.

«Динамика роста потребления электроэнергии в ДФО выше среднестатистической по стране. На этом фоне в регионе складывается сложная режимно-балансовая ситуация из-за дефицита электроэнергии и мощности, который наблюдается здесь уже второй год. Так, дефицит электроэнергии соответствует среднемесячному ограничению нагрузки потребителей с октября 2024 по март 2025 года от 240 МВт до 840 МВт», – отметил Первый зампред Правления Системного оператора.

С учетом прогнозируемого дефицита среди первоочередных задач для стабильного прохождениях отопительного сезона Первый зампред Правления выделил реконструкцию и ввод блоков 5 и 9 Приморской ГРЭС до начала осенне-зимнего периода, принятие согласованного решения Минэнерго и Росводресурсов по режиму работы Зейской ГЭС с повышенными расходами, согласование с Росводресурсами увеличенной сработки Вилюйского водохранилища, перевод электроснабжения Удоканского ГОКа из ОЭС Востока в ОЭС Сибири и ряд других.

Сергей Павлушко обратил внимание на прогнозируемый рост дефицита электроэнергии к 2030 году до 10,7 млрд кВт∙ч.

«Для компенсации прогнозируемого дефицита электроэнергии в ОЭС Востока необходимо ввести новые объекты генерации. Часть этих планов уже отражена в проекте Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы, в настоящее время проходящем стадию общественного обсуждения», – отметил Сергей Павлушко.

Отдельное внимание он уделил режиму работы осенью и зимой юго-восточной части ОЭС Сибири. Здесь отмечается существенный рост объема аварийного снижения мощности тепловых электростанций в прошлый осенне-зимний период, которое в энергосистемах Республики Бурятия и Забайкальского края превышало 1000 МВт. Учитывая сложную режимно-балансовую ситуацию, Сергей Павлушко подчеркнул важность реализации мероприятий по обеспечению надежной работы в ОЗП 2024/2025 г. электропередачи Братск – Чита.

Еще одной важной темой доклада стало регулирование частоты в технологически изолированных территориальных энергосистемах Дальнего Востока. Сергей Павлушко представил данные статистики нарушения требований ГОСТ по частоте в Чукотской, Магаданской, Сахалинской и Камчатской энергосистемах и рассказал об уже реализованных и проводимых Системным оператором и энергокомпаниями мероприятиях по обеспечению установленных требований.

В завершение Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» доложил, что диспетчерские центры энергосистем ДФО осуществляют подготовку к отопительному сезону 2024–2025 года в соответствии с графиками. Рисков невыполнения показателей готовности, определенных для Системного оператора Методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, нет.