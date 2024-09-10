В компании «Россети Волга» обсудили первоочередные меры в рамках реализации закона об СТСО

В Чебоксарах под руководством Генерального директора «Россети Волга» Александра Гаврилова состоялось расширенное совещание руководителей блоков компании и директоров филиалов. Участники обсудили первоочередные задачи в рамках реализации закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) и ход их выполнения, различные организационные, технические, экономические и правовые аспекты.

В соответствии с законодательством все филиалы ПАО «Россети Волга» признаны СТСО в 7 регионах Приволжского федерального округа. С 1 января 2025 года они станут едиными центрами ответственности за надежность электроснабжения регионов. Переход на новую модель взаимоотношений требует значительной подготовительной работы.

В настоящее время компания в сотрудничестве с региональными и муниципальными органами власти, территориальными сетевыми организациями проводит серьезную работу по ревизии и анализу состояния бесхозяйных сетей и электросетевых активов организаций, утративших статус ТСО, а также прочих сетевых объектов, подлежащих передаче СТСО. Осуществлять их эксплуатацию и поддержание в нормативном состоянии будут СТСО. Пилотным проектом по проведению масштабного аудита стала Самарская область, полученный опыт будет транслироваться на прочие регионы.

Также ведется работа с территориальными сетевыми организациями по заключению соглашений о взаимодействии в случае необходимости ликвидации нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики по решению региональных Штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. Совместно с органами исполнительной власти регионов прорабатываются необходимые изменения в регламенты работы штабов, связанные с функционалом СТСО.